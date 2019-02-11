Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 3 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. MKE Ankaragücü taraftarının bir an olsun desteği kesmediği maçı 3-0 kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada santradan hemen sonra ceza sahasının dışından düzgün bir vuruşla Sacko farkı ikiye çıkaran golü attı. 2-0

57. dakikada MKE Ankaragücü takımından Moke, sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına orta yaptı ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmadı.

72. dakikada Kasımpaşa takımında sağ kanattan ceza sahasına giren İlhan Depe'nin şutu kale direğinin yanından dışarı çıktı.

76. dakikada ceza sahasının sol çaprasından Kasımpaşa takımının kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasında topla buluşan Veysel Sarı'nın vuruşu kalenin üstünden dışarı çıktı.

82. dakikada Kasımpaşa takımında ceza sahası dışında topla buluşan Seifeldın sert bir şut çekti. MKE Ankaragücü takımı kalecisi üzerine gelen iki hamlede kontrol etti.

86. dakikada MKE Ankaragücü takımında ceza sahasında topla buluşan İlhan Parlak düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 3-0

Stat: Eryaman Stadı

Hakemler: Suat Aslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan

MKE Ankaragücü: Altay, Pinto (Sedat dk. 52), Ante Kulusic, Djedje, Sacko (İlhan Parlak dk. 76), Boyd, Pazdan, Orgill, Kıtsıou, Oscar Scarione (Moulin dk. 31), Moke

Yedekler: Korcan, Alihan, Mahmut, Cebrail, Canteros, Aydın, Kaan

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Ben Youssef, İbrahim Hassan, Pavelka, Koita, Tarkan (Tobias Heintz dk. 66), Perica, Hajradinovic (İlhan Depe dk. 46), Veigneau (Seifeldın dk. 76), Veysel Sarı, Popov

Yedekler: Eray, Scuffet, Hasan Bilal, Khalil, Uğurcan, Özgür Çek, Azad

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Goller: Orgill (dk. 34), Sacko (dk. 46), İlhan Parlak (dk. 86) (Ankaragücü)

Sarı kartlar: Moulin, Boyd, Kulusic (Ankaragücü), Veysel Sarı (Kasımpaşa)