Şule Çet davası bugün Ankara'da görülecek

Ankara'daki bir plazanın 20'nci katından şüpheli şekilde 'düşerek' yaşamını yitiren Şule Çet'in davasında 2'nci duruşması bugün görülecek.

Ankara'da 29 Mayıs 2018' de bir plazanın 20. Katından düşerek şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Şule Çet davası bugün Ankara Adliyesinde 2'nci duruşması görülecek. Duruşma öncesi birçok sivil toplum örgütü, aileye destek olmak ve mahkemeyi takip etmek için Ankara Adliyesinde toplandı. Duruşma öncesi konuşan abi Şenol Çet, “Biz bugün burada duruşmanın son bulacağını tahmin ediyoruz. Sanıkların cezalandırılmasını umuyoruz. En ağır şekilde cezalandırılmaları için elimizden geleni yapmak için mücadele edeceğiz” dedi.

“Kadın katilleri bilsinler ki bugün şule burada yok”

Şule Çet davasını sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyleyen Kadın Meclisleri Rüya İnanır, “Şule'nin maddi durumunu sorgulayıp mahkemeden Şule'nin ailesinin Şule'ye ne kadar harçlık gönderdiğinin ortaya çıkarılmasını talep etmişler. Kadın katilleri bilsinler ki bugün Şule burada yok, ama onun yerine bizler varız” diye konuştu.