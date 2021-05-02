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Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 39.

Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği, Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılı takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


13. dakikada Jahansson'un ceza sahası önünde Babel'e yaptığı faul sonrası Galatasaray serbest vuruş kazandı. Kaleyi tam cepheden gören noktasında topun başına geçen Fernandes'in vuruşunda top kaleci Nordfeldt'e kaldı.


22. dakikada ceza sahasının sağ çaprazından Şener'in ortasına yükselen Babel'in kafa vuruşunda top soldan az farkla dışarıya çıktı.


29. dakikada orta sahadan gelen uzun pasla rakip ceza sahası içerisinde buluşan Emre Akbaba'nın yerden vuruşunda top soldan az farkla dışarıya çıktı.


36. dakikada Gençlerbirliği defasında yaşanan anlaşmazlıktan dolayı ceza sahasının dışından topla buluşan Taylan Antalya'nın sert şutunda top kaleci Nordfeldt'e kaldı.


44. dakikada rakip ceza sahası önünde derinlemesine gelen ara pasta topla buluşan Halil İbrahim Dervişoğlu, rakiplerinden sıyrılarak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Yaptığı sert vuruşla topa ağlara gönderen Dervişoğlu, takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1



Stat: Eryaman


Hakemler: Halis Özkahya, İlker Takpak, İbrahim Bozbey


Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Angelo, Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen, Motta, Candeias (Sio dk. 45 ?), Lima, Sefa Yılmaz, Stancu


Yedekler: Übeyd Adiyaman, Mustafa Akbaş, İlker Karakaş, Rahmetullah Berişbek, Ömürcan Artan, Mugni, Polomat, Mustafa Seyhan, Murat Yıldırım


Teknik Direktör: Özcan Bizati


Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Marcao, Donk, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Fernandes, Emre Akbaba, Babel, Kerem Aktürkoğlu, Halil İbrahim Dervişoğlu


Yedekler: Okan Kocuk, Falcao, Linnes, Oğulcan Çağlayan, Yedlin, Mostafa, Saracchi, Emre Kılınç, Arda Turan, Feghouli


Teknik Direktör: Fatih Terim


Gol: Halil İbrahim Dervişoğlu (dk. 44) (Galatasaray)


Sarı kart: Gedson (Galatasaray)

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