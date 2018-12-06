Talep geldi, çalışma başlatıldı

Sokak'ta yol yapım çalışması başlattı. Asfalt kazı işlemini tamamlayan ekipler, sıcak asfalt serimi ve çevre düzenlemesine hız kazandırdı.

Keçiören'in her noktasına belediyecilik hizmetini eşit şartlarda götüren Keçiören Belediyesi, ilçeyi cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Atapark Mahallesi muhtarından mahallenin eksiklerini öğrenen belediye yetkilileri, her mahallede olduğu gibi Atapark Mahallesi'ne de vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hizmet götürmek için harekete geçti. Talepleri öğrenen Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Atapark Mahallesi 1375. Sokak'ta asfalt kazı işlemini tamamlayarak sıcak asfalt serimine başladı. Modern bir görünüme kavuşacak olan 1375. Sokak'ta vatandaşlar daha estetik yol ve çevre düzenlemesi hizmetinden gönül rahatlığıyla faydalanacak.

"Sosyal belediyecilik çalışmalarıyla vatandaşın gönlünü kazanan Keçiören Belediyesi, aynı zamanda altyapı, üstyapı ve çevre düzenlemeleriyle de modern Keçiören'i inşa etmeyi tam gaz sürdürüyor" diyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Keçiören engebeli bir alanda yer aldığı için yol çalışmalarına ve ihtiyaç duyulan bölgelerin çevre düzenlemelerine özen gösteriyoruz. İnsani gelişmişlik düzeyi bakımından Türkiye'de tüm ilçeler dikkate alındığında 2'nci olan Keçiören, son 10 yılda canla başla sürdürdüğümüz belediyecilik çalışmalarımızla bu seviyeye gelmiştir. Hem modern bir Keçiören'i hem de mutlu ve gülmeyi başarabilen bir Keçiören'i inşa etmek için azami gayretle çalıştık, bundan sonra da çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz” dedi.