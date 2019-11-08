TESK Başkanı Palandöken: “Tercihiniz fast food değil esnaf lokantası olmalı”

Özellikle fast food beslenme tarzı ve merdiven altı üretimler, sağlıksız ve yüksek kalorileri ile tüketicileri daha çok yemeye ve doyumsuzluğa teşvik ediyor. Çocuklu aileler başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız bu gösterişli ve sağlıksız paketlerden uzak durmalı. Dışarıda yemek yeneceği zaman fast food yerine kaliteli ürünleri pişirip satan esnaf lokantası tercih edilmeli. Çünkü esnafımız kendi yemediğini başkasına yedirmez” dedi.

Gün geçtikçe artan obeziteyle mücadele için yeme alışkanlıklarının değişmesi gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yoksul ülkeler açlıkla, gelişmiş ülkeler ise obeziteyle mücadele ediyor. Dünya üzerinde 820 milyonu aşkın insan açlık çekerken 670 milyondan fazla yetişkin ve 120 milyon çocuk obez. Türkiye'de de durum çok farklı değil. Ülkemizde her 3 kişiden 1'i obez ya da fazla kiloya sahip. Bunun en önemli nedenlerinden biri sağlıksız beslenmedir. Değişen yaşam koşullarıyla birlikte dışarıda yemek yeme alışkanlığı 2-3 kat artmış durumda. Özellikle çocuklar, öğrenciler ve çalışan bireyler tarafından fast food besinler çok fazla tercih ediliyor. Gösterişli ve büyük paketler, afili reklamlar ve bazen cazip fiyatlarla piyasaya sürülen bu besinler yüksek kalorileri ile tüketiciyi her zaman daha fazla yemeye yönlendiriyor. Buna bir de hareketsiz yaşam biçimi eklenince nüfusumuzun büyük çoğunluğu maalesef obezite riskiyle karşı karşıya kalıyor” diye konuştu.

“Bilinçli tüketim alışkanlığı artırılmalı”

TESK olarak obeziteyle mücadeleye destek verdiklerini söyleyen Palandöken, “Obeziteyle mücadele için ilk olarak sağlıklı ve dengeli beslenme bilincini edinmeli. Bunun için de merdiven altı ve fast foodtan uzak durulmalı. Günümüzde birçok fast food şirketinin yabancı menşeili olduğu düşünülürse bu tüketim alışkanlığı sadece sağlığımızı değil, ülke ekonomisini de olumsuz yönde etkiliyor. Ülkemizin ve dünyanın sorunlarından biri olan obeziteyle mücadele etmek için başta kamu kurum ve kuruluşları ile STK'lar ve üniversiteler tarafından bilinçli tüketim alışkanlığı konusunda yapılan çalışmalar artırılmalı. Biz de TESK olarak bu konuda üzerimize düşeni yerine getirmek için Sağlık Bakanlığı öncülüğünde 9 bakanlık, 7 sivil toplum kuruluşu, YÖK ve RTÜK temsilcilerinin katılımı ile kurulan Ulusal Beslenme Konseyi'nde yer alıyoruz. Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonumuz, Türkiye Fırıncılar Federasyonumuz ile birlikte obezite ile mücadeleye tam destek veriyoruz” şeklinde konuştu.