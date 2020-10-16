TESK Genel Başkanı Palandöken: “Yapılandırma çalışmaları esnafımızı umutlandırdı”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken açıklamadan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Hükümet tarafından vergi ve prim borcu yapılandırması çalışmalarının son derece önemli ve yerinde bir karar olduğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yapılandırma çalışmaları esnafımızı umutlandırdı. Uzun zamandan beri böyle bir çalışmanın yapılmasını bekliyorduk. Bu yapılandırma ile hem devletimiz hem de esnafımız kazançlı çıkacak. Devlet alacağını tahsil edecek, esnafımız ise sıkıntıya girmeden borcunu ödeyecek. Daha önceki yapılandırmadan Hazinenin kasasına 70 milyar liranın üzerinde para girmişti. Esnafımız da devletimizde bu yapılandırmadan kazançlı çıkmıştı” ifadelerini kullandı.