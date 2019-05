TESK Genel Başkanı Palandöken: “Zincir marketlerin kuralsızlığına çözüm bulunmalı”

Perakende yasası güncellenerek zincir marketlerin mantar gibi türemesine izin verilmemeli. Çünkü zincir marketler 67 sektörü direkt olarak olumsuz etkiliyor” dedi.

Zincir marketlerin esnafı bitirerek işsizliğe de yol açtığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Zincir marketlerin çok ya da az olumsuz etki etmediği neredeyse hiçbir esnaf ve sanatkâr meslek kolu yok. Yalnızca bakkal ve büfeleri etkiliyor gibi gözükse de en çok onları fakat toplamda 67 meslek sektöründeki esnafımızı etkiliyor. Teknolojiden kozmetiğe, bijuteriden mobilyaya, ayakkabıdan konfeksiyon, manavdan kasap sektörüne kadar her alanla ilgili ürünleri sattıkları için her esnaf ve sanatkâr kolu olumsuz etkileniyor. Bununla birlikte her sokakta karşılıklı, bazen de yan yana, peş peşe açılıyorlar. Girmedikleri sokak, mahalle kalmadı. Dolayısıyla çevresindeki esnaf ve sanatkârı bitirme noktasına getirdiler. Ailesi ve çocuklarıyla birlikte çalışan bir esnaf iş yerini kapattığında 5 kişi işsiz kalıyor. Yani zincir marketler kuralsız açılışlarıyla esnafı bitme noktasına getirerek işsizliğe de yol açmış oluyor” diye konuştu.

“Perakende yasası güncellenerek bu kuralsızlık bitirilmeli”

Kuralsız zincir market açılışlarının Perakende Yasası güncellenerek ortadan kaldırılması gerektiğinin altını çizen Palandöken, “Bu kuralsız açılışların son bulması için var olan Perakende Yasası'nın güncellenmesi gerekiyor. Ar-Ge çalışması ile hangi sokakta kaç tane zincir market var, ne kadarı ihtiyaç fazlası gibi analizler yapılmalı. Çünkü esnafa zarar verirken aynı zamanda birbirlerine de zarar veriyorlar. Bir tek kişinin binlerce mağazasının olması etik bir durum değil. Aynı zamanda sayıları kadar açılış kapanış saatlerine de çeki düzen getirilmeli. Haftanın bir günü tatil olmalı ki esnafımız da rahatlıkla kazancını sağlayabilsin. Perakende Yasası'nın güncellenerek bu kuralsızlığa son verilmesini esnaf ve sanatkârımız dört gözle bekliyor” ifadelerini kullandı.