TİKA Kurban Bayramı'nda Bangladeşli sokak çocuklarını unutmadı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bangladeş'te Kurban Bayramı dolayısıyla 200 sokak çocuğuna bayram kıyafeti ve okul çantası dağıttı.

Bangladeş basınına göre Dakka sokaklarında yaklaşık 700 bin çocuk yaşıyor. Bu çocukların çoğu okula gitmeyip sokaklarda su, çiçek ve kolye benzeri malzemeler satarak ailelerinin geçimlerine katkı sağlamaya çalışıyor. Belli bir yaşa ulaşan çocukların birçoğu ise çeşitli suçlara karışabiliyor. Başkent Dakka'da faaliyet gösteren DAM (Dhaka Ahsania Mission) adlı sivil toplum kuruluşu, çocuklara ücretsiz el becerisi kazanma, temizlenme ve dinlenme imkânı sağlayan evler açıyor.

TİKA tarafından 109 kız ve 91 erkek olmak üzere toplam 200 sokak çocuğuna bayram kıyafeti ve okul çantası dağıtıldı. Bayramlıkların dağıtım törenine Türkiye'nin Bangladeş Büyükelçisi Mustafa Osman Turan, Belediye Başkanı Asif Ahmed, DAM Genel Sekreteri Dr. S M Khalilur Rahman katıldı. Büyükelçi Osman yaptığı konuşmada, çocuklar sayesinde iki toplum arasındaki dostluk bağlarının çok uzun seneler devam edeceğini belirtti.

TİKA Koordinatörü Dr. İsmail Gündoğdu ise, “Bir toplumda çocuklar mutlu ise o toplum mutludur” ifadelerini kullanarak, Bengal çocuklarının tebessüm etmesi için bu etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

Belediye Başkanı Asif Ahmed, Türkiye'den Bangladeş'e birçok insani yardım geldiğini, bundan çok memnun olduklarını, bayram öncesi çocuklara yönelik TİKA'nın böyle bir programının kendisini derinden etkilediğini söyledi.

DAM Genel Sekreteri Dr. S.M Khalilur Rahman ise, sokak çocuklarına yönelik birçok projeler yaptıklarını, TİKA'nın bu projesinin sadece kendilerini değil yüzlerce çocuğu da çok sevindirdiğini belirtti.