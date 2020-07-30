TİKA'dan Kırgız kadınlara istihdam desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kırgızistan'da sosyal alanda faaliyet gösteren Mahmud Kaşgari ve İntizar Hayır Kurumlarına ait binalarda dar gelirli kadınlara yönelik açılacak dikiş kursu atölyesi için dikiş makineleri ile gerekli ekipman desteği sağladı.

Dikiş atölyelerinde düzenlenecek kurslarla; dar gelirli ailelerden gelen kadınlara ve çocuk sahibi dul kadınlara yönelik yeni iş imkanı sağlanmasının yanı sıra, dar gelirli ailelerin başkalarına muhtaç olmadan, ihtiyaçlarını çalışarak karşılama fırsatı sunulacak. Ayrıca Bişkek'te açılan dikiş atölyesine alınan 12 kafalı nakış makinesiyle bilgisayar ortamında hazırlanan tasarımların kumaş üzerine baskısı yapılabilecek. Özellikle, bu makine ile Uygurların geleneksel takke-şapkası olan “Dopu”ların dikiminin de yapılması planlanıyor. Sincan Uygur Özerk Bölgesinde geleneksel kıyafet, şapka ve takkelerin üretildiği atölyelerin kapatılmasından dolayı, dopu bölgede temin edilemez hale geldi. Bu destekle, yok olma aşamasına gelen kültürel mirasın korunmasına katkı sağlanacak.

"Türk halkına ve TİKA'ya çok teşekkür ediyoruz"

Kırgızistan Celalabat şehrinde faaliyet gösteren Mahmud Kaşgari Hayır Kurumu Başkanı Alişer Nasırahunov, "TİKA'nın bu desteği, bölgedeki dar gelirli kadınların ücretsiz dikiş-nakış öğrenmesine vesile olmasıyla hem istihdama katkı sağlayacak hem de büyük hayırların işlenmesine yol açacaktır” dedi. Ayrıca Bişkek şehrinde faaliyet yürüten İntizar Hayır Kurumu Başkanı Kalbinur Camalova, "TİKA desteği ile yeni kurulan dikiş atölyesi hem bölgedeki ihtiyaç sahibi kadınların dikiş-nakış öğrenmesine, hem Uygur kültürünün bir parçası olan milli kıyafetlerin korunması ve gençler arasında yaygınlaşmasına katkısı olacaktır. Biz bu büyük destek için Türk halkına TİKA'ya çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

TİKA Kırgızistan'da son senelerde kadın istihdamı ve mesleki eğitimine yönelik “Dar Gelirli Kadınlara Yönelik Dikiş ve Bilgisayar Kursları”, “Kadın Girişimcileri Destekleme” projelerini gerçekleştirdi ve yaklaşık 500 kadının iş bularak istihdam edilmesine destek sağladı.