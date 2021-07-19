TŞOF Başkanı Apaydın: “Bayram tatilinde yollarda yapılacak hatalarla yuvalara ateş düşmemesini temenni ediyorum”

Kurban Bayramı vesilesiyle yazılı bir mesaj yayımlayan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, pandemi ile mücadele yeni bir döneme girildiğini, bugünlerde insanları birbirine yakınlaştıran sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendiren bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Kurban Bayramı vesilesiyle yardımlaşma ve dayanışma ruhumuzun pekişmesini, dargınlıkları ve küslüğü bir kenara bırakıp affetmeyi, barışmayı ve tüm güzel duyguların kalplerimize hakim olmasını diliyorum” ifadesini kullandı.

Şoför camiası adına tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularıyla kutladığını ifade eden TŞOF Başkanı Apaydın, "Kurbanlarınızın makbul ve kabul olmasını diliyorum. Pandemi gölgesinde geçen bir yılın ardından açıklanan 9 günlük Bayram tatilinde yollarda yapılacak hatalarla yuvalara ateş düşmemesini temenni ediyorum. Bu müstesna günlerde seyahat ederken olası yoğunluğun göz önünde bulundurulmasını, trafik kurallarına azami derecede riayet ederek, daha dikkatli, daha duyarlı olunması, emniyet kemeri olmadan, uykusuz ve yorgun biçimde araç kullanılmamasını özellikle istirham ediyorum. Ailelerimize, dostlarımıza, komşularımıza ve büyüklerimize bayram sevinci içinde nice güzel günler temenni ediyorum” değerlendirmesini yaptı.