Türk ve mülteci çocuklar spor kurslarıyla yeni dostluklar kuruyor

Türk ve mülteci çocuklar, Türkiye'nin 5 şehrinde okçuluktan atletizme, karateden eskrime kadar farklı dallarda düzenlenen spor kurslarına katılarak yeni dostluklar kuruyor.

Türk ve mülteci çocukların dostluğu sporla büyüyor. 'Spor ile Sosyal Uyumu Güçlendirme Projesi' kapsamında Bursa, Ankara, Şanlıurfa, Mersin ve Samsun'da farklı spor dallarını birlikte gerçekleştiren Türk ve mülteci çocuklar, yeni arkadaşlıklar kurarken, sosyal uyumu da gerçekleştirmiş oluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM), Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'yle gerçekleştirdiği, Olimpik İltica Vakfı'nın finanse ettiği proje ile Türk ve mülteci çocukların sosyal uyumunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

SGDD-ASAM İç Anadolu Bölge Koordinatörü Reyyan Kavaklıoğlu, bugüne kadar düzenlenen 59 farklı kursa, 2 bin 500 çocuğun katıldığını söyledi. Kavaklıoğlu, çocukların güreşten yüzmeye, jimnastikten voleybola çok farklı spor türleri ile tanışma imkanı bulduğunu belirterek, "Çocukların birbirlerine karşı ön yargıları kırıldıkça yeni arkadaşlıklar kuruluyor. Birbirleri ile kendi sokak oyunlarını, kelimelerini ve kültürlerini paylaşıyorlar. Ayrıca etkinliklerde koruma ihtiyacı gözlemlenen çocuklar, SGDD-ASAM tarafından sağlanan danışmanlık hizmetlerinden faydalanıyor, gerekiyorsa ilgili kamu kuruluşlarına da yönlendiriliyor" diye konuştu.

Pandemi nedeniyle 3 ay ara verilen kursların Haziran ayında yeniden başladığını anlatan Kavaklıoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın belirlediği spor dallarında bakanlığa ait tesislerde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde kursların gerçekleştirildiğini söyledi.

Muhammed Salih Alakkad: "Kursta spor yaparken birbirimizi tanıyoruz"

Kurslara katılan çocuklar ise yeni arkadaşlar edinmekten çok mutlu. Masa tenisi, tekvando, tenis ve güreş kurslarının düzenlendiği Bursa'da yaşayan 10 yaşındaki Muhammed Salih Alakkad, "Türk arkadaşlarımla tenis kursunda parkurda zamana karşı yarış yapıyoruz. Bu çok keyifli. Kursta spor yaparken birbirimizi tanıyoruz, bir zaman sonra arkadaşlığımız gelişiyor" şeklinde konuştu.

8 yaşındaki Suriyeli Sara Alhasan, Mersin'deki kurslar sayesinde Türk arkadaş sayısının çok arttığını anlatarak, "Burayı çok seviyorum, çok arkadaşım var. Daha çok katılmak istiyorum, başka spor kurslarına da katılmak istiyorum. Kardeşlerim ve diğer Suriyeli arkadaşlarım da geliyor buraya. Çok mutluyuz" dedi.

Ankara'daki kurslara katılan 12 yaşındaki Suheyb Albehaz, "Burada kursa katılmak mahallede oyun oynamaktan çok daha zevkli. Buradaki arkadaşlarımın tanıdıklarıyla da arkadaş olduk. Kurstaki Türk arkadaşların hepsi benim arkadaşım oldu" ifadelerini kullandı.

Ankara'da kurslara katılan Türk çocuklardan 13 yaşındaki Efnan Karagöz, hem yeni arkadaşlar edinmek, hem de spor yapmak için kurslara katıldığını anlattı. Pandemi döneminde herkesin evde sıkıldığını belirten Efnan, "Spor yapmak herkese çok iyi geldi. Yarışmalarda kazanmak için dayanışma gösterirken birbirimizi destekleyerek daha çok kaynaşıyoruz" dedi.

Şanlıurfalı 15 yaşındaki Şevval Fethiye Erboğa ise arkadaşlarıyla kursta eğlenerek oyunlar oynadıklarını kaydederek, "Kurs dışında birbirimizin evini ziyaret ediyoruz ve parkta oyunlar oynuyoruz. Kursta birlikte spor yapmak dostluğumuzu pekiştiriyor" şeklinde konuştu.