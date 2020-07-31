Türkiye'den tıbbi malzeme götüren yardım uçağı Özbekistan'da

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Özbekistan'a tıbbi malzeme taşıyan yardım uçağının ulaştığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'den havalanan yardım uçağının Özbekistan'a ulaştığını bildirerek, “Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve Covid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Özbekistan'a ulaştırıldı” ifadelerini kullandı.