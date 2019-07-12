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Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Ankara'ya getiren AH-124-100 kodlu Antonov uçağın burnu açıldı. S-400 sistemleri

Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Ankara’ya getiren AH-124-100 kodlu Antonov uçağın burnu açıldı.

Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Ankara'ya getiren AH-124-100 kodlu Antonov uçağın burnu açıldı. S-400 sistemlerinin parçaları Murdet Askeri Havaalanında aktarım işlemleri başladı.

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