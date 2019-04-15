Voleybol Sezonu 1. Lig Bayanlar Lig'inde Şampiyon PTT Spor

Lig Bayanlar Final Etabı karşılaşmaları, Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Karşılaşmaların ardından puan cetvelini ilk iki sırada tamamlayan PTT ve Altınbaş Ünv. Yeşilyurt takımları, Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne yükselen takımlar oldu.

Final Etabı karşılaşmaları sonucunda PTT Spor topladığı 5 puan ve 7-5'lik set üstünlüğü ile şampiyon olurken, Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt ise 5 puan ve 6-5'lik set üstünlüğü ile final etabını 2. sırada tamamlayarak Vestel Venüs Sultanlar Ligi'ne çıkmaya hak kazandı.

Karşılaşmaların ardından düzenlenen kupa ve madalya töreninde; PTT Spor Kulübü'ne birincilik kupasını; TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ; madalyalarını ise; Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu ve TVF Disiplin Kurulu Üyesi Sezer Söylemez verdi.

Altınbaş Ünv. Yeşilyurt'a ise ikincilik kupasını; TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, madalyalarını ise; MHGK Başkanı Aziz Yener ve Eskişehir Voleybol İl Temsilcisi Cihat Fırıncıoğlu verdi.