Yeniden Refah lideri Erbakan'dan Kurban Bayramı mesajı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Kurban Bayramı mesajında, "Ülkemizde adaleti, refahı, huzur ve barışı hakim kıldığımız, ‘Yaşanabilir Türkiye'yi kurduğumuz, ‘Yeniden Büyük Türkiye'yi inşa ettiğimiz, ‘Yeni ve Âdil Bir Dünya'yı hayata geçirdiğimiz bayramlarda buluşmak duasıyla, Milletimiz'in ve tüm İslam Alemi'nin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kurban Bayramı dolayısıyla yazılı açıklamada bulundu.

Mesajında tüm insanlık için adalet ve refah temennisinde bulunan Erbakan, şunları kaydetti:

"Günümüz dünyası, kaba kuvveti, imtiyazı ve menfaati hak sebebi sayan zihniyete sahip küçük bir azınlığın maddi gücü ellerinde bulundurdukları için hakim oldukları bir dünyadır. Bu sebeple dünyanın her köşesini ve özellikle İslam coğrafyasını zulüm, çifte standart, sömürü, kan ve gözyaşı kaplamıştır. Tüm insanlık çok ciddi maddi ve manevi sıkıntılara duçar olmuş durumdadır.

Bu bayram topyekun dirilişe ve kurtuluşa vesile olsun

'İnsanlığın saadet ve selameti için en gerekli prensipler olan materyalizm yerine maneviyatçılık, paylaşımda adalet ve yönetimde adalet; gücü elinde bulunduranların yanlış zihniyeti nedeniyle uygulanmaktan son derece uzaktır' diyen Erbakan, "Bu şartlar altında tüm İslam Alemi olarak buruk da olsa bir bayram sevincini daha hep birlikte yaşıyoruz. Cenab-ı Allah bu mübarek günlerde kestiğimiz kurbanlarımızı, yaptığımız dua ve ibadetlerimizi kabul buyursun, topyekun bir dirilişe ve kurtuluşa vesile kılsın inşallah" dedi.

Yeni ve adil bir dünya vurgusu

Erbakan Kurban Bayramı mesajında adil bir dünya vurgusu yaparak, "Öncelikle kendi ülkemizde adaleti, refahı, huzur ve barışı hakim kıldığımız, ‘Yaşanabilir Türkiye'yi kurduğumuz, ‘Yeniden Büyük Türkiye'yi inşa ettiğimiz, tüm Müslüman ülkeler arasında birlik ve beraberliği tesis ettiğimiz, bizim medeniyetimizin Hakkı üstün tutan prensipleri doğrultusunda ‘Yeni ve Âdil Bir Dünya'yı hayata geçirdiğimiz bayramlarda buluşmak duasıyla, milletimizin ve tüm İslam Alemi'nin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.