Yenimahalle'nin gururu Merve Tuncel rekora doymuyor

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Merve Tuncel, Ümit Saka anısına 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Yıldız-Genç ve Açık Yaş Türkiye Kısa Kulvar Milli Takım seçmelerinde Türkiye rekorunu kırdı.

8 yıldır Yenimahalle Belediyesi bünyesinde eğitim almaya devam eden ve dereceleriyle yürek hoplatan Merve Tuncel, antrenörleri Yiğit Yüreğir ve Erhan Bulut ile birlikte gittiği İstanbul'dan yine başı dik döndü. Yenimahalle'nin 'Altın Kulacı' 02:15.35'lik derecesiyle 200 Metre Kelebek 13 ve 14 yaş Bayanlar Türkiye rekorunun, 09:00:97 derecesiyle 800 metre serbest 13 yaş rekorunun, 04:22:23 ile 400 metre serbest Bayanlar Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Gösterdiği performans, azim ve başarılarıyla göğüsleri kabartan genç sporcu, bu derecelerle birlikte Dünya Gençler, Avrupa Gençler, EYOF ve Yıldızlar Multination milli takım barajlarını da geçmeyi başardı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a desteklerinden ötürü teşekkür eden Merve Tuncel, “Katıldığım müsabakalarda Yenimahalle Belediyesi'nin adını altın harflerle yazdırmaya devam edeceğim. Desteklerinden ötürü Başkanımız Fethi Yaşar'a ve antrenörlerime minnettarım” dedi.