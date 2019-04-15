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Yılmaz, belediye başkanı unvanıyla ilk nikahı kıydı

31 Mart Yerel Seçimleri’nde Pursaklar Belediye Başkanı seçilen Ayhan Yılmaz, belediye başkanı unvanıyla ilk nikâhını kıydı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Pursaklar Belediye Başkanı seçilen Ayhan Yılmaz, belediye başkanı unvanıyla ilk nikâhını kıydı. Başkan Yılmaz, nikâhlarını kıydığı genç çiftlere ömür boyu mutluluk diledi.


31 Mart Yerel Seçimleri'nde Pursaklar Belediye Başkanı seçilen Ayhan Yılmaz, belediye başkanı unvanıyla haftası sonu ilk nikâhını kıydı. Başkan Yılmaz, Pursaklar Asfor ve Şehr-i Tebessüm Düğün Salonlarında iki ayrı törene katılarak genç çiftlerin nikâh akitlerini gerçekleştirdi. Zeynep-Hasan çifti ve Melike-Oğuz Demirhan çiftinin nikâhlarını kıyan Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, “Rabbim genç kardeşlerimizin nikâhlarını hayırlı ve uğurlu eylesin. Kendilerine iki cihan saadeti diliyorum” dedi.


Başkan Yılmaz, nikâhlarını kıydığı genç çiftlere sandık muhafazalı Kur'an-ı Kerim hediye etti.

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