Son Dakika
|
Okan Buruk: "Maçı kazanıp, turu geçmek istiyoruz" Merkez Bankası'ndan KKM talimatı! Yaşadığına kimseyi inandıramadı Son şampiyon Manchester City, sezona 3’te 3’le başladı Nevşehir’de trafik kazası: 1 ölü Araç kağıt gibi ezildi! Denizli’de festival alanında kavga: 1 ölü Filenin Sultanları çeyrek finalde! Karaman'da feci kaza! 10 gündür kayıp olan Alman kadın 3 dilde basılan afişlerle aranıyor
YEREL HABERLER - 03 Aralık 2011 Cumartesi 13:30

DEPREMZEDE AİLEYİ EVLERİNDE MİSAFİR EDİYORLAR

A
A
A
DEPREMZEDE AİLEYİ EVLERİNDE MİSAFİR EDİYORLAR

Van depreminde evlerini kaybeden depremzede aile, Antalya’nın Korkuteli ilçesinde yaşayan Demirayak ailesinin misafiri oldu.
Korkuteli’ne bağlı Kargalık Köyü’nde yaşayan Alim ve Bahriye Demirayak çifti, Vanlı depremzede Murat Aslan ve ailesini evlerinde misafir ediyor. Depremzede Murat Aslan(36) eşi Sibel Aslan(35), çocukları Veysel (14), Muhammet Ali (13), İrem (12) ve Mustafa (7) kendilerine evlerini açan çifte teşekkür ettiler.
Depremzede aileyi Kargalık Köyü Muhtarı Dursun Demir ile birlikte ziyaret eden Korkuteli İlçe Müftüsü Abdulmüttalip Peşe de aileye Kuran-ı Kerim hediye etti. İlçe Müftüsü Peşe, “Alim ve Bahriye Demirayak çifti, depremzede ailesine evlerinin bir katını vererek sıcak bir yuva oluşturmuş. Bu duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ediyorum. Depremzede aile reisi olan Murat Aslan’a da iş imkanı sağlandı. Türk milletinin en güzel özelliği, dar, kara günde kenetlenmesidir. Birbirimize yardımcı olacağız. Dayanışma içerisinde olacağız” dedi.
EVLERİ YIKILDI
Depremde tek katlı evlerinin yıkıldığını ifade eden ev hanımı Sibel Aslan, “Depremin ardından 20 gün çadırda kaldık. Soğuk hava şartlarının yoğun olduğu bölgede yaşam şartları da çok zordu. Antalya’daki bir yakınımızın yanına bir süre kaldıktan sonra Alim Demirayak bize evini verdi.Kendisine çok teşekkür ediyoruz “dedi.
İHTİYAÇLARINI GİDERDİK
Depremzede aileye evini açan Alim Demirayak da, Kaymakamlık ve Valilik makamına bir depremzede aileye evini tahsis edebileceğini söylediğini anlatarak, “Eşim ve ben ailenin ihtiyaçlarını giderdik. Komşular da yardım yaptılar. Kaymakamlık, depremzede ailenin yakacak, yiyecek, giyecek gibi temel ihtiyaçlarının yanı sıra okula giden çocuklarının da okul masraflarını karşıladı” diye konuştu.
Önerilen Haberler
AKTÜEL ALPAR: Türkiye'nin İlk İnsansız Kara Aracı Detaylı İnceleme
SPOR Okan Buruk: "Maçı kazanıp, turu geçmek istiyoruz"
DÜNYA Trump, 6 Eylül’de mahkemeye çıkacak
POLİTİKA TOBB’da "Türkiye ile Suudi Arabistan Yuvarlak Masa Toplantısı"
EĞİTİM Bakan Tekin, 81 ilin millî eğitim müdürüyle bir araya geldi
Bunlar Da İlginizi Çekebilir
Karabük Karayolları aracı ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı Karabük’te Karayolları Müdürlüğü’ne ait araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, saat 17.00 sıralarında Babasultan mevkisinde yaşandı. F.F.K. idaresindeki 43 AAR 657 plakalı otomobili ile Kastamonu istikametinden gelip kavşaktan dönüş yapmak istediği sırada Karabük istikametine seyir halinde olan N.Ç. idaresindeki 37 PU 395 plakalı Karayolları Müdürlüğü’ne ait resmi plakalı araçla çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü F.F.K., yolcular G.K. ve A.K. ile resmi plakalı araçta bulunan sürücü N.Ç. ile yolcular M.K. ve H.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan M.K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
İstanbul İstanbul’da maymun dehşeti Büyükçekmece’de sahibinden kaçtığı iddia edilen maymun 3 kişiye saldırdı. Saldırıya uğrayan 81 yaşındaki Memnune Saygı, "Merdivenin üzerinden atladı. Arkamdan saldırdı. Elimin üzerinden ısırdığını hissettim" dedi. Olay, İstanbul Büyükçekmece Fatih Mahallesi’nde saat 17.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, evde bakılan maymun sahibinin elinden kaçıp sokakta başı boş dolaşmaya başladı. Bir binaya çıkan maymun ilk önce üst kattaki vatandaşların evine girdi. Ardından maymun alt katta oturan 81 yaşındaki kanser hastası Memnune Saygı’nın evine girdi. Maymun yaşlı kadına bahçede saldırıp ısırdı. Hastanelik olan kadının polise şikayetçi olacağı da öğrenildi. Öte yandan, saldırı sonrası kaçan maymunun sokağa gelip tekrar maymununu aldığı da öğrenildi. Polis olayla ilgili maymunu ve sahibini arama çalışmalarına başladı. Saldırıya uğrayan 81 yaşındaki Memnune Saygı, “Evimin bahçesinde oturuyordum. Her yer de kapalıydı. Merdivenin üzerinden atladı. Arkamdan saldırdı. Zaten fazla yürüyemiyorum denge kaybım var. Elimin üzerinden ısırdığını hissettim. Baş tarafımı o mu ısırdı düştüm bir yere mi vurdum onu da bilmiyorum. Sahibinden şikayetçiyim” dedi. Yaşlı kadının kızı Nilgül Saygı, “Annem kemoterapi hastası. Komşusu da kendisine yardım ederken maymun tarafından ısırıldı. Biz şikayetçiyiz. Bildiğim kadar kişiler tespit edildi. Annemin sağlığının yerine gelmesini mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Sokaklarda o hayvanın gezmesine izin verenler suçlu. Sanırım bir haftadır geziyormuş. Önce üst kattaki komşuların evlerini talan ettikten sonra çocuklar korkuyla balkona kapatıyorlar. Balkondan aşağıya önce anneme saldırıyor. Annemi kurtarmak isteyen komşusuna da saldırıyor. O da başka bir hastane de şimdi tedavi görüyor” diye konuştu.
Sakarya Sakarya’da traktör devrildi: Römorktaki 13 kişi yaralandı Sakarya’nın Serdivan ilçesinde devrilen traktör römorkunda bulunan 13 kişi hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Çubuklu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bahçeden çıkan traktörün çukura girmesi neticesinde çektiği ve üstünde 13 kişinin bulunduğu römork devrildi. Kazada 13 kişi hafif şekilde yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
İstanbul Fenerbahçe, Twente maçı hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında 31 Ağustos Perşembe akşamı deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümü basına açık gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
Kütahya Kütahya’da çevreye rahatsızlık veren kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu Kütahya’da çevreye rahatsızlık veren bir kişinin üzerinde sigara jelatini içerisine sarılı vaziyette 0.79 gram metanfetamin ele geçirildi. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı yaya ekibinin Servi Mahallesi Bekir Avlupınar Caddesi üzerinde rutin kontrolleri sırasında çevreye rahatsızlık veren şahıslar olduğunu belirtmesi üzerine olay yerine giden ekiplerin durumundan şüphelenerek durdurduğu H.Ü. (37) isimli şahıstan sigara jelatini içerisinde 0.79 gram metanfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Kütahya Kütahya’da 8 aylık uyuşturucu operasyonlarında 66 şahıs tutuklandı Kütahya İl Emniyet Müdürlüğümüzce yılbaşından bu yana 98 uyuşturucu olayında yakalanan 162 şahıstan 66’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Valilikte yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 1 Ocak - 26 Ağustos 2023 tarihleri arasında il sınırları içerisinde meydana gelen 98 uyuşturucu olayı ile ilgili olarak yakalanan 162 şahıstan 66’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Suç unsuru olarak, 2 bin 49,82 gram metamfetamin, 2 bin 789,39 gram bonzai, 610,2 gram esrar, 153,1 gram scanc, bin 744 gram eroin, 709,13 gram kokain, 9 adet hassas terazi, 17 adet tabanca, 227 adet ecstasy, 3 bin 802 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Editörün Seçtikleri
Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor! ASAYİŞ - 03 Aralık 2011 Cumartesi 13:30 Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor!
Orta kapıdan binen yolcuya kızıp herkesi indirmek istedi ASAYİŞ - 03 Aralık 2011 Cumartesi 13:30 Orta kapıdan binen yolcuya kızıp herkesi indirmek istedi
Bakan Fidan: (İsveç’in NATO'ya üyeliği) 'Tartışmaya açıktır' POLİTİKA - 03 Aralık 2011 Cumartesi 13:30 Bakan Fidan: (İsveç’in NATO'ya üyeliği) 'Tartışmaya açıktır'
Antalyaspor, Japon futbolcu Shoya Nakajima ile yollarını ayırdı SPOR - 03 Aralık 2011 Cumartesi 13:30 Antalyaspor, Japon futbolcu Shoya Nakajima ile yollarını ayırdı
Galatasaray'da futbolcular sağlık kontrollerinden geçti SPOR - 03 Aralık 2011 Cumartesi 13:30 Galatasaray'da futbolcular sağlık kontrollerinden geçti
Çok Okunanlar
ASAYİŞ Hatalı sollama can aldı!
ASAYİŞ Zonguldak’taki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
ASAYİŞ Bariyerin önünden girip arkasından çıktığı otomobil alev aldı: 2 ölü, 1 yaralı
ASAYİŞ Uşak’ta trafik kazası: 1 ölü
GÜNDEM İznik’te ilginç gelenek: Damadı vinçe astılar