Van depreminde evlerini kaybeden depremzede aile, Antalya’nın Korkuteli ilçesinde yaşayan Demirayak ailesinin misafiri oldu.

Korkuteli’ne bağlı Kargalık Köyü’nde yaşayan Alim ve Bahriye Demirayak çifti, Vanlı depremzede Murat Aslan ve ailesini evlerinde misafir ediyor. Depremzede Murat Aslan(36) eşi Sibel Aslan(35), çocukları Veysel (14), Muhammet Ali (13), İrem (12) ve Mustafa (7) kendilerine evlerini açan çifte teşekkür ettiler.

Depremzede aileyi Kargalık Köyü Muhtarı Dursun Demir ile birlikte ziyaret eden Korkuteli İlçe Müftüsü Abdulmüttalip Peşe de aileye Kuran-ı Kerim hediye etti. İlçe Müftüsü Peşe, “Alim ve Bahriye Demirayak çifti, depremzede ailesine evlerinin bir katını vererek sıcak bir yuva oluşturmuş. Bu duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ediyorum. Depremzede aile reisi olan Murat Aslan’a da iş imkanı sağlandı. Türk milletinin en güzel özelliği, dar, kara günde kenetlenmesidir. Birbirimize yardımcı olacağız. Dayanışma içerisinde olacağız” dedi.

EVLERİ YIKILDI

Depremde tek katlı evlerinin yıkıldığını ifade eden ev hanımı Sibel Aslan, “Depremin ardından 20 gün çadırda kaldık. Soğuk hava şartlarının yoğun olduğu bölgede yaşam şartları da çok zordu. Antalya’daki bir yakınımızın yanına bir süre kaldıktan sonra Alim Demirayak bize evini verdi.Kendisine çok teşekkür ediyoruz “dedi.

İHTİYAÇLARINI GİDERDİK

Depremzede aileye evini açan Alim Demirayak da, Kaymakamlık ve Valilik makamına bir depremzede aileye evini tahsis edebileceğini söylediğini anlatarak, “Eşim ve ben ailenin ihtiyaçlarını giderdik. Komşular da yardım yaptılar. Kaymakamlık, depremzede ailenin yakacak, yiyecek, giyecek gibi temel ihtiyaçlarının yanı sıra okula giden çocuklarının da okul masraflarını karşıladı” diye konuştu.

