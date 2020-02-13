8. Liselerarası Tiyatro Şenliği başlıyor

Alanya Belediye Tiyatrosu tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenecek olan “Liselerarası Tiyatro Şenliği”nin başvuruları başladı. Son başvuru tarihi ise 21 Şubat'a uzatıldı.

Geçen yıl 9 okulun katılımıyla gerçekleşen şenlikte, öğrenciler hem Tiyatro Sanatı ile tanışıp hem de iyi bir seyirci olma yolunda ilk adımlarını atmış oldular. Alanya Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Esra Tığlı Kutertan şenlikle ilgili, “Lise şenliğimiz bizim için çok önemli. Bu sayede çocuklarımız yalnızca tiyatro sanatı ile tanışmakla kalmıyor bu sanatın eğlenceli bir iş olmanın yanında aslında ne kadar zor olduğunu da öğreniyorlar. Tiyatro sanatı disiplin gerektiren; kostümüyle dekoruyla, ışığıyla, sesiyle tam bir bütündür. Gençlerimiz bu şenlik sayesinde hem bunu bizzat yaşayarak öğreniyor hem de boş zamanlarında doğru ve kaliteli projelerde yer alıyor. Bu da günümüz toplumunda çok önemli; her birini kültür ve sanat bilinciyle yetiştirmeye çalışıyoruz'' dedi.

Mayısın ilk haftası sahne

Alanya Belediye Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal da, "Öğrencilerimiz çok başarılı. Geçtiğimiz yıl ki etkinliklerini şöyle bir hatırlarsak hem sahne performansları hem de oyunculuk başarılarını ayakta alkışladık. Bu yıl da çok güzel oyunlar ortaya koyacaklarına inanıyor, gençlerimizi destekliyoruz. Tüm gençlerimizi şenliğimize katılmaları için davet ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Şenlik Mayıs ayının ilk haftasında başlayıp ayın sonunda ödül ve teşekkür töreniyle son bulacak.