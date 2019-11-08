Akseki ve Gündoğmuş'ta içme suyu hatları yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, içme suyunu Antalyalılara en sağlıklı şekilde ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. ASAT Gündoğmuş ve Akseki ilçe birim ekiplerinin sürdürdüğü yenileme çalışmaları ile hatlarda yaşanan sıkıntılar kısa sürede çözüm buluyor.

Alanya Hacımehmetli Mahallesi suyunun geldiği Gündoğmuş ilçesi sınırları içerisinde yer alan Köprübaşı Yaylası'nda bin metrelik isale hattının değişimi için başlayan çalışmalarda 500 metrelik bölüm tamamlandı. Akseki Susuzşahap Mahallesi'nden gelen talep üzerine Susuzşahap Mahallesi Şahapoğlu mevkinde bulunan 3 bin metrelik eskimiş isale hattı da yenilenerek mahalle halkının kullanımına sunuldu.