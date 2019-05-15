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Alanya Belediyesi'nden yol çalışmaları

Alanya Belediyesi, Payallar Mahallesi’ndeki üst yapı çalışmalarını sürdürüyor.

Alanya Belediyesi, Payallar Mahallesi'ndeki üst yapı çalışmalarını sürdürüyor.


Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, güney bölümlerinde sıcak asfalt çalışması tamamlanan Payallar Mahallesi sanayi yolunda Güzelbağ yolu kısmında asfalta hazırlık çalışması sürüyor. 2 bin 250 metre olarak planlanan sıcak asfalt çalışması sanayi yolunu D400'den Güzelbağ yoluna bağlayacak.


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, tüm enerjilerini vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek, hayatlarını kolaylaştırmak ve şehrin estetiğini güzelleştirmek için kullandıklarını söyledi.


Alt ve üst yapı çalışmalarına önem verdiklerini belirten Yücel, " Payallar Mahallesi'nin kuzeyindeki mahallelerin sahil yoluna ulaşmaları için kullanacakları en kısa yol olma özelliğini taşıyan 2 bin 250 metre uzunluğundaki sanayi yolunda bu kapsamda çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Güzelbağ yoluna kadar sıcak asfaltını yaparak bölge halkının hizmetine sunacağız” dedi.

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