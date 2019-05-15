Alanya şehidini uğurladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Irak sınırında bulunan Batıntepe üs bölgesine, PKK'lı teröristlerin sızma girişiminde bulunması sonucu çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli, Antalya'nın Alanya ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Irak sınırındaki Batıntepe üs bölgesine, PKK'lı teröristlerce sızma girişiminde bulunulması sonucu çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli'nin (27) naaşı, askeri uçakla dün akşam saatlerinde Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na getirildi. Askeri törenle helallik için şehit annesinin evine götürülen şehit Zencirli'nin naaşı daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Mezarlığı'ndaki Asri Mezarlık Camii'ne getirildi. Öğle namazının ardından şehit için mezarlık yanındaki alanda cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Haşim Çakmaklı, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba, Antalya milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, siyasi partilerin başkanları ve yöneticileriyle, askeri erkan ve binlerce vatandaş katıldı. Tören alanındaki şehidin naşının yanına gelen baba Hamza Zencirli, annesi Leyla Çelik ile kardeşleri Kamuran, Armağan, Yusuf ve Mustafa Zencirli ağıt yakarak gözyaşı döktü. Anne Leyla Çelik şehit oğlunun tabutunun başında en son Pazar günü görüştüklerini belirterek, fenalık geçirdi.

Antalya Müftüsü Osman Artan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından tören alınana toplanan kalabalığın omuzlarında taşınan şehidin naaşı, aynı mezarlıkta bulunan Alanya Garnizon Şehitliği'ne gözyaşları içerisinde toprağa verildi.