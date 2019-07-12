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Alanya'da boğulma tehlikesi geçirdi, 3 gün sonra hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirerek hastanede tedaviye alınan 77 yaşındaki kadın 3 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirerek hastanede tedaviye alınan 77 yaşındaki kadın 3 gün süren yaşam savaşını kaybetti.


Geçen Salı günü saat 18.30 sıralarında Payallar Mahallesi'ndeki sahilde gelen Şehlevent Özkal (77) burada denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başlayan kadının çırpındığını gören sahildekiler yüzerek yardıma gitti. Özkal'ı kıyıya çıkaran vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Özkal, ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Özkal, bu sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Özkal'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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