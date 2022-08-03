İhlas Haber Ajansı

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Alanya'da serada 43 kök kenevir ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde serada yetiştirilen keneviri jandarma yakaladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde serada yetiştirilen keneviri jandarma yakaladı.


Alanya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Deretürbelans Mahallesi'nde M.A.'nın (56) serasında hint keneviri ektiğini belirledi. Düzenlenen operasyonda sera içerisinde 43 kök kenevir ekili halde bulundu. Gözaltına alınan M.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.A., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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