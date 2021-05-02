Alanyaspor Kasımpaşa'ya konuk oluyor

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 39. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ligi 5. sırada tamamlamak isteyen Akdeniz temsilcisi, 10. kez mücadele edeceği rakibinden puan ya da puanlar almayı hedefliyor.

Süper Lig'in 39. haftasında Alanyaspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Bu maçın hazırlıklarını bugün Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı idmanla tamamlayan turuncu yeşilli ekip, Kasımpaşa deplasmanından puanla dönmek için odaklandı.

İki takım ligde 9 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların 4'ünü Kasımpaşa, 5'ini ise Alanyaspor kazandı. Ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan müsabakadan Kasımpaşa, 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı. Söz konusu 9 karşılaşmada Kasımpaşa 14 gol kaydederken, Alanyaspor ise rakip fileleri 19 kez havalandırdı.

Ligi 5. sırada tamamlamayı hedefleyen Akdeniz temsilcisi, ilk yarıda yenildiği rakibinden bu defa 3 puan almak istiyor.

Alanyaspor'da sakatlığı bulunan Khouma Babacar'ın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Aytemiz Alanyaspor'un Kasımpaşa maçında sahada olması beklenen muhtemel 11'i şöyle:

“Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Siopis, Efecan, Salih, Davidson, Mustafa Pektemek”