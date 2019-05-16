Alanyaspor U21 Takımı'nın yıldızı gol krallığına oynuyor

Aytemiz Alanyaspor'un U21 takımında her iki kanatta da forma giyen 20 yaşındaki Hakan Demirci takımını sırtlıyor. Genç kanat oyuncusu 32 maçta attığı 16 golle, gol krallığında ikinci sırada yer alıyor.

Aytemiz Alanyaspor U21 Takımı U21 Süper Ligi'nde çıktığı 32 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 yenilgi alarak 47 puanla 10. sırada yer alıyor. Turuncu-yeşilli takımın altyapısında yer alan 20 yaşındaki İsviçre doğumlu Hakan Demirci ise attığı 16 golle dikkatleri üzerine çekti. Genç yıldız adayı U21 Süper Ligi'nde gol krallığı yarışında 19 golü bulunan Fenerbahçeli Yusuf Mert Tunç'un ardından 16 golle ikinci sırada bulunuyor.

İsviçre'nin FC Stade-Lausanne-Ouchy II takımından sezon başında Aytemiz Alanyaspor U21 Takımı'na gelen 1999 doğumlu Hakan Demirci takımının vazgeçilmezi oldu. Her iki kanatta görev almasının yanı sıra forvette de oynayabilen genç yıldız adayı attığı goller ve yaptığı asistlerle takımını sırtlıyor. Demirci, takımının bu sezon oynadığı 32 maçın tamamında kadroda olurken, toplam 2 bin 551 dakika sahada kaldı. Genç yıldız adayı sadece 3 sarı kart gördü.

"İlk hayali A takıma çıkmak"

Sezon başında İsviçre'den Akdeniz ekibine geldiğini belirten genç yıldız adayı Demirci, hedefinin ilk olarak Aytemiz Alanyaspor A takımına çıkmak olduğunu belirtti. Hakan Demirci, “Bu sene başında İsviçre'den Alanyaspor'a transfer oldum. Takım arkadaşlarımın da yardımıyla gol krallığına oynuyorum. İnşallah onların desteğiyle daha çok gol atar takımıma katkı sağlar ve gelecek sezon A takımda süre alarak kendimi gösteririm. En büyük hayalim ise İngiltere Ligi'nde forma giymek” dedi.