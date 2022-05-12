ALKÜ'de Fen ve Matematik Sokağı açıldı

Dr. Ekrem Kalan'ın katılımıyla yapıldı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fen Bilgisi ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 3'üncü sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan “Fen ve Matematik Sokağı”nın açılışı gerçekleştirildi. Fen Matematik Sokağı'nın açılışına, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir ve Prof. Dr. Can Tansel Tuğçu'nın yanı sıra fakülte dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Açılışta, Eğitim Fakültesinin insan yetiştiren önemli bir misyonu olduğunu ifade eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, “Fakültemizin, öğretmenlerimizin yetişmesinde önemli bir fonksiyonu bulunmaktadır. Bugün de bu çerçevede ‘Fen ve Matematik Sokağı'nın açılışını hocalarımızla hep birlikte yapıyoruz. Burada yapılacak çalışmalarla öğretmenlerimizin daha nitelikli bir şekilde yetişmesinde rol model oynayacak bir projeyi de hayata geçirmiş olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarken bundan sonraki süreçte de katkılarının artarak devam etmesini beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Üniversitemiz ve öğrencilerimiz için, ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim” dedi. Açılışın ardından Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan, ortaokul öğrencilerinin bilime ve bilim insanlarına yönelik farkındalıklarını artırmak, üniversite ortamının tanıtımı yapmak, bilim insanları ile iletişim kurmalarını sağlamak, fen ve matematik konularına yönelik ilgilerini çekmek ve ilgi çekici projelerle bu dersleri öğrencilere sevdirmek için hazırlanan sokaktaki stantları tek tek gezerek, projeler hakkında bilgi aldı.

“40 adet proje ve eğitsel oyun tanıtıldı”

ALKÜ Eğitim Fakültesinde, 12-13 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Fen ve Matematik Sokağı etkinliğinde ortaokul öğrencilerine fen ve matematik konularında toplam 40 adet proje ve eğitsel oyun tanıtıldı. Danışmanlıklarını Prof. Dr. Nilgün Tatar, Doç. Dr. Zafer Çakır, Dr. Öğr. Üyesi Mücahit Köse ve Dr. Öğr. Üyesi Ali Şendur'un yürüttükleri derste, ALKÜ'lü öğretmen adayları ortaokul öğrencilerine fen ve matematik konularını tanıtmaya yönelik ilgi çekici deneyler, modeller, posterler, eğitsel oyunlar, yarışmalar hazırladı. Etkinlik boyunca Alanya'dan 15 devlet ve özel okuldan yaklaşık 500 ortaokul öğrencisi fen ve matematik sokağını ziyaret etti. Ayrıca etkinlik çerçevesinde ortaokul öğrencileri Eğitim Fakültesindeki biyoloji, fizik, kimya ve fen bilgisi laboratuvarlarını, etkinlik salonlarını, amfi ve derslikleri gezerek ALKÜ'lü öğretim üyeleri ile tanıştılar.

“Ortaokul öğrencileri bilim insanları ile tanıştı”

Düzenlenen etkinlik ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Nilgün Tatar, “Bu etkinlik sayesinde hem üniversitemizde öğrenim gören öğretmen adayları öğrencilerimiz hem de ortaokul öğrencileri farklı bir deneyim yaşadılar. Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin amacına uygun olarak toplum ve üniversite öğrencileri arasında bağ kurularak öğrencilerimizin iletişim kurma, özgüven, sorumluluk alma, araştırma yapma becerilerine katkı sağlanmış oldu. Aynı zamanda ortaokul öğrencileri üniversite ortamı ve bilim insanları ile tanışarak fen ve matematiğe yönelik ilgileri çekilmesine katkılar sağlandı. Alanya'daki tüm ortaokul öğretmen ve öğrencilerini Fen ve Matematik Sokağı'nda görmek mutluluk duyarız” dedi.