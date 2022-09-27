Anne ve çocukları Oyuncak ve Sanat Atölyesi'nde buluşuyor

Anadolu Oyuncak Müzesi'nin Oyuncak ve Sanat Atölyesi, anne ve çocukları birbirinden renkli atölye çalışmalarıyla buluşturuyor

Antalya Kepez Belediyesi'nin Dokumapark'taki Anadolu Oyuncak Müzesi, her gün yüzlerce ziyaretçi ağırlarken, bir yandan da Oyuncak ve Sanat Atölyesi ile çocukların dünyasını renklendiriyor. Oyuncak ve Sanat Atölyesi, Modern Sanatlar Galerisinde anne ve çocukların katılımıyla ‘Yöresel Bez Bebek' çalıştayı gerçekleştirdi. Yöresel bez bebek çalışmasıyla çocuklar keyifli ve güzel bir ortamı, anneleriyle paylaşma imkânı buldu. Çocukların bilgi ve beceri kazandığı, anne ve çocuk arasındaki iletişimin daha da kuvvetlendiği çalışmaya katılım oldukça yoğun oldu.

Parti ve şenlikler düzenleniyor

Atölye çalışmaları çerçevesinde partiler ve şenliklerde düzenlenerek, çocukların iç dünyasının dışavurumu sağlanıyor. Oyuncak ve Sanat Atölyesi, her yaş grubuna hitap ederek, çocukların gelişim alanlarını destekleyip sanatı oyunla birleştirerek her gün farklı çalışmalara kapı aralıyor. Saatlik seanslar şeklinde gerçekleştirilen atölye çalışmalarına, büyük yaş grupları ve okul grupları da katılım sağlıyor. Anadolu Oyuncak Müzesi'nin Oyuncak ve Sanat Atölyesi'nin çalışmalarına katılmak isteyenlerin (0242)334 09 00 numaralı telefon hattından gerekli bilgilere ulaşabileceği bildirildi.