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Annesinin pencereden düşüp öldüğünü duyunca sinir krizi geçirdi

Antalya’da 3.

Antalya'da 3. kattaki evinin penceresinden düşen 77 yaşındaki Muzaffer Akbaba isimli kadın hayatını kaybetti. Olay sonrası annelerinin öldüğünü öğrenen Akbaba'nın kızları sinir krizi geçirdi.


Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Gebizli Mahallesi 1117. Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Muzaffer Akbaba (77) isimli yaşlı kadının pencereden düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akbaba'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, ev ve çevresinde inceleme başlattı. Ekiplerin evin içerisinde yaptığı incelemede, pencerenin yakınında bir sandalyenin olduğu öğrenildi.


Olay sonrası üzücü haberi duyan yakınlarından Akbaba'nın kızı olay yerinde sinir krizi geçirdi. Komşuları ve sağlık ekipleri tarafından sakinleştirilen kadın ve diğer akrabaları uzun süre gözyaşı döktü.


Savcılık incelemesinin ardından Akbaba'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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