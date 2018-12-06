Antalya Emniyeti'nden ‘Haber Bülteni'

Antalya Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yayınlanan, ‘Emniyet Haber Bülteni' ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, toplumun suç ve suçluyla mücadele desteğini almak, halkı bilinçlendirmek, emniyetin yapmış olduğu çalışmaları vatandaşlarla paylaşmak ve toplum bilinci oluşturmak amacıyla ‘Emniyet Haber Bülteni' hazırlandı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından içerik, dizgi ve grafikleri tasarlanan Emniyet Haber Bülteni, aylık olarak yayınlanacak.

Hazırlanan bülten kent merkezi ve ilçelere, üst düzey yöneticilere, mahallelere, muhtarlıklara kamu kurum ve kuruluşlara, özel kuruluşlara ve vatandaşların yoğun olduğu noktalarda ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.