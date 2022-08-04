İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Antalya'da balıkçı ağına takılan caretta yavruları kurtarıldı

Antalya’nın Serik ilçesi Belek Sahili’nde, balıkçı ağına takılan iki yavru caretta caretta kurtarıldı.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Sahili'nde, balıkçı ağına takılan iki yavru caretta caretta kurtarıldı.


Nesli tehlike altındaki caretta carettaların Akdeniz'deki en büyük yaşam alanlarından Belek'te, yumurtadan çıkan yavru deniz kaplumbağaları denizle buluşmaya başladı. Fakat bazı yavrular kaçak balıkçılık yapan kişilerin ağına takıldı. Yavruların yardımına sahilde yürüyen bir vatandaş yetişti. Ağın içinde takılı kalmış olanlar kurtarıldı, tekrar denize bırakıldı. O anlar ve carettaların kurtarılması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.