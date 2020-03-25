Antalya'da çift başlı oğlak dünyaya geldi

ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Korkuteli ilçesinde dünyaya gelen çift başlı oğlak, görenleri hayrete düşürdü.

Korkuteli ilçesi Söğütçük Mahallesi'nde Özcan Karlı'nın keçisi, çift başlı oğlak doğurdu. Tek beyinli, çift başlı oğlağın, çift ağzı ve dört gözü bulunuyor. Evde biberonla beslenilen oğlak, ev sakinlerinin neşe kaynağı oldu. Doğan oğlağın genel sağlık durumu iyi ancak yaşamasının güç olduğu belirtildi.

Oğlağın tek beyinli ve çift çene yapısına sahip olduğunu belirten Veteriner Hekim Muhammed Özdere, bu tür vakaların çok ender görüldüğünü belirtti. Özdere, “Diprossus adı verilen bir hastalık, çok nadir görülen bir anamolidir. Aynı beyin içerisinde, farklı iki ağız yapısı oluşmakta. Bunların nedenleri arasında viral hastalıklar, bakteriyel hastalıklar, parazitsel hastalıklar ve genetik kökenli olabilir. Nedeni tam olarak bilinmemektedir. Yaşama şansı çok düşük. Bebek gibi sütle besleniyor. Boyun çift başı taşıyamadığı için dengeyi sağlayamıyor, ayakta duramıyor” dedi.

Oğlağın sahibi Özcan Karaçalı da geçimini hayvancılıkla sağladığını ifade ederek, “Böyle bir şeyle daha önce hiç karşılaşmadım ve duymadım. Veteriner çok yaşamaz diyor ama biz ona evin bir bireyi gibi bakıp yaşatmaya çalışacağız. Evimizin ve çocuklarımızın neşe kaynağı oldu” dedi.