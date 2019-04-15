Antalya'da hafizeler taç giydi

Antalya'da Kız Kur'an-ı Kerim kursunda hafızlık eğitimini tamamlayan 13 genç kıza törenle taç giydirildi.

Muratpaşa İlçe Müftülüğü ve Ümran Kız Kur'an Kursu tarafından, Erdem Bayazıt Kültür Merkezinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan İl Müftüsü Osman Artan, çok güzel bir amaç için bir araya geldiklerini belirterek, bayanlarda Ümran Kız Kuran Kursu'nun kentteki ilk kurslardan biri olduğunu hatırlattı.

"13 hafize taç giydi"

Hafızlık müessesesinin çok önemli olduğunun altını çizen Artan,“ Hafızlık sadece Kur'an-ı Kerim'in kelimelerini ve ayetlerini ezberleyen değil, aynı zamanda onun manasını kalbine, ruhuna nakşeden, beyninde ve gönül dünyasında seyreden insandır. Peygamberimiz hafızlığa çok önem vermiştir. Hafız olabilmek kolay değil emek azim gayret ister. Hafize kardeşlerimizi tebrik ediyorum. 2,2.5 senelik zaman dilimi içinde Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyen hafizelerimizi tebrik ediyorum. Kardeşlerimize destek veren hocalarımız ve ailelerine teşekkür ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından kursu başarı ile tamamlayan 13 genç kursiyere taçları giydirildi.