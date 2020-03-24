Antalya'da iki grup arasında kavga: 10 gözaltı

Antalya'da iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgayı polis biber gazı kullanarak ayırdı. Olayda iki gruptan toplam 10 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 19.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Atatürk Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, iki grup alacak verecek meselesi sebebiyle park içinde bir araya geldi. Grup arasındaki konuşma kısa sürede tartışmaya, ardından kavgaya dönüştü. Pompalı silahın da kullanıldığı kavgada bir kişi elinden kesici bir aletle parmağından hafif yaralandı. Silah sesi üzerine güvenlik görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis olaya karıştığını belirlediği kişileri gözaltına aldı. Polis bölgede pompalı silahı aradığı sırada iki grup yeniden kavgaya başladı. Yaklaşık 15 kişinin olduğu kavgayı polis biber gazı kullanarak ayırdı. Kavgaya karışan 10 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri, gözaltına alınan ve silahtan çıkan kartuş üzerinde inceleme yaptı.