Antalya'da kadın polis memuru boğularak hayatını kaybetti

Antalya'nın Kemer ilçesinde denize giren polis memuru boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde görevli polis memuru 30 yaşındaki Özgül Özdoğan, tatil için eşi ve çocuğuyla Kemer ilçesi Beldibi Mahallesine geldi. Dün gece Özdoğan, sahilde denize girdi. Aradan geçen bir süre sonra Özdoğan'ın denizde hareketsiz olduğu gören vatandaşlar polis memurunu kıyıya çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Özgül Özdoğan yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

1 çocuk annesi Özdoğan'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.