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Antalya'da risk haritası kırmızıdan yeşile döndü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 7 Aralık 2020 tarihinde “yüksek risk” taşıyan iller arasında açıkladığı turizm kenti Antalya’da vaka sayılarındaki azalış Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından alınan korona virüsü yoğunluk haritasına yansıdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 7 Aralık 2020 tarihinde “yüksek risk” taşıyan iller arasında açıkladığı turizm kenti Antalya'da vaka sayılarındaki azalış Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından alınan korona virüsü yoğunluk haritasına yansıdı. Antalya, kırmızı renkten yeşile dönüyor.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 7 Aralık 2020 tarihinde sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı “Yüksek vaka sayılarının devam ettiği Konya, Samsun, Antalya, Trabzon ve Ordu Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla görüşmeye devam ediyoruz. Bu iller yakın takibimiz altında. Test kapasitemizi ve filyasyon ekiplerimizi artırdık” açıklamasının üzerinden geçen 32 gün sonunda Antalya'da vaka sayılarındaki azalış Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından alınan korona virüsü yoğunluk haritasına yansıdı. Şehre düşük riski simgeleyen yeşil ve mavi rengi hakim oldu.

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