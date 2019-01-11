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Antalya'daki uyuşturucu operasyonuna 14 tutuklama

Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan aralarında 18 yaşından küçük çocuk ve kadınların da bulunduğu 14 şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan aralarında 18 yaşından küçük çocuk ve kadınların da bulunduğu 14 şüpheli tutuklandı.


İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin geçtiğimiz çarşamba günü sabah saatlerinde Ulualan mevkiinde 15 ayrı adrese düzenlediği baskında 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden yaşları 18'den küçük olan Ş.K, E.K, T.K, M.K. ve M.K. jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.


Diğer 9 şüpheli ise jandarmadaki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Ü.K, H.K, M.K, M D, S.K, T.K, H.K, Ş.K. ve U.K. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Operasyonda ise 10 gram eroin maddesi, 228 gram esrar, 10 gram metanfetamin, 77 adet sentetik uyuşturucu hap, 3 kök kenevir bitkisi, 1 adet 7 65 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 11 adet av tüfeği fişeği, 1 adet video kayıt cihazı, 2 adet harici bellek, 2 adet cep telefonu ile suçtan elde edilen 5 euro ve 5 bin 234 TL para ele geçirildi.

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