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Antalyaspor'da telekonferans sistemli antrenmanlar başladı

Antalyasporlu futbolcular, koronavirüs salgını sebebiyle Süper Lig’e verilen arada formlarını kaybetmemek için ilk antrenmanlarını bugün telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdi.

Antalyasporlu futbolcular, koronavirüs salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen arada formlarını kaybetmemek için ilk antrenmanlarını bugün telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdi.


Antalyaspor, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelenen Süper Lig'e rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Teknik Direktör Tamer Tuna'nın belirlediği program çerçevesinde oyuncular bugün uzaktan da olsa bir araya geldi ve ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Telekonferans sistemiyle yapılan idman, Tuna ve yardımcılarının denetiminde gerçekleştirildi.



Farklı yerlerde bir araya geldiler


Futbolcular evlerinden aynı anda sisteme bağlanarak kulüp tarafından kendilerine ulaştırılan kondisyon aletleri ve ekipmanlarla birlikte çalışmaya katıldı. Antalya'da bulunan oyuncular evlerinden, Brezilya'da bulunan Charles, Antalya dışında olan Hakan (Sakarya), Eren (Bursa), Ferhat (Çanakkale), Yekta (İzmir) ve Veysel de (İstanbul) ikamet ettikleri yerden antrenmana dahil oldu.



Sistem devam edecek


Toplum sağlığı için ‘Evde kal' kampanyası çerçevesinde antrenmanlarını online olarak sürdüren FTA Antalyaspor, saat 16.00'da aynı anda sisteme bağlanarak birlikte çalışma şansı buldu ve teknik ekip tarafından eş zamanlı olarak yakından takip edildi. Antalyaspor'da antrenmanların bir süre bu şekilde devam edeceği, liglerin başlama tarihi açıklanana ve koronavirüs tehdidi geçene kadar sistemin sürdürüleceği ifade edildi.

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