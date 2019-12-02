ASAT kanalizasyon hatlarını temizliyor

Demre ve Kumluca'da kış öncesinde kanalizasyon hatlarında temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirildi.

Kumluca'nın kanalizasyon şebeke hatlarında yaşanan tıkanıklık sorunlarını gidermek üzere çalışma başlatan ASAT ilçeye kombine araç gönderdi. Hal bölgesinden başlayan çalışmalar kapsamında kanalizasyon şebeke ve toplayıcı hatlarının temizliği yapıldı. Acil bakım yapılması gereken kısımlar onarıldı. 60 kilometrelik kanalizasyon hattında bakım onarım çalışmaları etaplar halinde devam edilecek.

ASAT Demre Şube Müdürlüğü ekipleri de önleyici bakım çalışmaları kapsamında kanalizasyon hatlarında kombine kanal temizleme aracı ile bakım ve temizlik yaptı. Çalışmanın kış aylarında yağmurun ardından kanalizasyon hatlarında yaşanabilecek olası tıkanıklık ve taşmaları önleme amacı taşıdığı bildirildi.