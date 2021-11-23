İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

AÜ İletişim öğrencilerine reklam ödülü

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri A Awards Açıkhava Reklamları Yarışmasında üçüncü oldu.


Açıkhava Reklamcıları Vakfı tarafından düzenlenen A Awards Açıkhava Reklamları Yarışması 2021 ödüllerini kazananlar açıklandı. A Awards Açıkhava Reklamları Yarışmasında yapılan uluslararası jürili değerlendirme sonucunda Üniversite Medya Junior kategorisinde Üçüncülük ödülünü Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencileri Selenay Bozdağ, Erencan Bektaş, Baran, Serdem Hazar kazandı. Türkiye çapında birçok üniversiteden öğrencilerin katıldığı yarışmada Akdeniz Üniversitesi'nden Trio Ajans ekibi olarak yarışan öğrenciler “Neler Oluyor Hayatta?” projesiyle ödüle layık görüldü. Dereceye giren öğrencilere para ödülü verilirken, ödül plaketleri Mart 2022'de düzenlenecek ödül töreninde takdim edilecek.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.