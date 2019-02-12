Bakan Çavuşoğlu: "Çiftçinin aldığı para düşük, tüketicinin ödediği ücret yüksek"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Çiftçinin aldığı para düşük, tüketicinin ödediği ücret yüksek. Aradaki yüzde 400 parayı kim kazanıyor? Seralarda alın teriyle çalışan çiftçi kazanacağına rantçılar kazanıyor. Çiftçi kazanacak, malının değerini alacak. Tüketiciler de makul fiyata alacak, aradaki rantçılar ortadan kalkacak" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Serik ilçesinde MHP ve AK Parti'li teşkilat üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Serik'in Cumhur İttifakı'ndan sonra salonlara sığmadığını ifade eden Çavuşoğlu, AK Parti ve MHP teşkilatlarıyla buluşarak seçimin ve ittifakın önemini anlatmaya geldiklerini kaydetti. Katılımcılara, "Her seçimde fedakarca çalıştınız" diyerek seslenen Çavuşoğlu, "17 yıllık siyaset hayatımda en çok geldiğim teşkilat Serik olmuştur. Evet, kritik bir seçim öncesindeyiz. Bir önceki seçim kritik değil miydi? Elbette kritikti. Bir önceki seçimde Cumhurbaşkanlığını seçtik. Şu Büyükşehir Belediye Kanunu'na bazıları itiraz ediyordu. Şimdi ise herkes nimetini görmeye başladı" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in, son 5 yılda Antalya'da güzel hizmetler kazandırdığının altını çizen Bakan Çavuşoğlu, yapılan hizmetler sonradan Büyükşehir Kanunu'nun nimetinin görmeye başlanıldığına dikkat çekti.

"Kirli ittifak vardı"

Önemli olanının kiminle ittifak yapıldığını söyleyen Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Kendi nefsini bir kenara bırakarak ben kaybetmeye de razıyım birlik olalım. Milletin bekası, geleceği aydınlık olsun ülkemizin istikrarı sağlam olsun. Geçtiğimiz seçimde kirli ittifak vardı ama adı konulmamıştır. Bu seçimlerde kirli, zillet ve illet ittifakını ne derseniz diyin adı millet ittifakı değil. Adı net bir şekilde konuldu mu şimdi? Konuldu. Peki kim var bu ittifakın içerisinde? HDP var. HDP'nin arkasında kim var? PKK var. Direkt Kandil'den bu zillet ittifakını desteklediğini söylüyor. Zillet ittifakına oy verilmesi gerektiğini söylüyor. Önce kendimize bakacağız."

"PKK'ya destek olan, cenazesine katılanlar var"

Ülke içinde birlik ve beraberlik sağlanırsa vatana ve millete ihanet edenlerin sayısı az olursa, belirlenen hedeflere ulaşılabileceğini kaydeden Çavuşoğlu, "Dediğimiz ittifakın içerisinde terör ve terörist var. Ne kadar terörist varsa, hepsi bu ittifakın içinde. Bir de FETÖ var. Esasen, gerçek anlamda milliyetçi olarak CHP'li arkadaşlarımız da huzursuzluğun ve gerçeğin farkında. Ciddi huzursuzluklar var. Bir partinin iç işlerine karışmak için demiyorum. Geçtiğimiz senede İYİ Parti'ye oy verip geri dönen arkadaşlarımızı görüyoruz. CHP'nin içerisinde PKK'ya destek olan, cenazesine katılanlar var. Hep bize ecdadımızı kötülediler, çirkin gösterdiler. Aklımız ermeye başladığı zaman gerçekleri görmeye başladık. Yeni neslimiz 16 devlet kuran ecdadımızı farklı kaynaklardan okuyarak, biliyor ve öğreniyor" dedi.

Bir tarafta İYİ Parti ve CHP, diğer tarafta ise AK Parti ve MHP ittifakının olduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın milletin bekası için kurulduğuna dikkat çekti.

"Onların arkasında milletimiz durmaz"

15 Temmuz 2016'da hain darbe girişiminin ardından Cumhur İttifakı'nın kurulduğunu söyleyen Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Bu iki parti ortak bir noktada buluştu, Türkiye'nin milletin bekası için. Bunun adını da liderlerimiz Cumhur İttifakı verdi. Bu irade tabanlarımızdan geldi. Geçtiğimiz seçimde ve referandumda bu ittifak Türkiye'nin önünü açtı. Yerel seçimlerde ise Türkiye'nin hedeflerine ulaşması için yolları açacak. 2023, 2053, 2071 hedeflerini açacak. Bizler bugün bunların temellerini açacağız gelecek nesillerimiz bunun üzerine inşa edecekler. Bu ittifakın faydasını görmeye başladık. İki taraflı görüyoruz. Olumlu anlamda görüyoruz. Bu güçlü ittifaka göre ihanet şebekeleri karşıda güçlerini birleştirmeye başladı. Ama onların arkasında milletimiz durmaz, bunu da göreceğiz."

"CHP döneminde Antalya karanlığa gidiyordu"

Ülke, millet, devlet, yaşanılan şehir için siyaset yaptıklarının altını çizen Mevlüt Çavuşoğlu, son 5 yılda Antalya'da yapılan hizmetlere dikkat çekerek, Menderes Türel'in güzel hizmetleri Antalya'ya kazandırdığını yineledi. Bakan Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

"CHP zihniyetinin yönetildiği Antalya'da ne yapıldı? Antalya karanlığa doğru gidiyordu. Menderes Türel kardeşimiz tekrar iş başına gelerek 15 yıllık geri gitmeyi telafi ettiğimiz gibi, Antalya'mıza güzel hizmetler yaptık. Antalya daha iyisini hak ediyor. Menderes kardeşimiz 14 Şubat'ta ‘Aşkımız Antalya' sloganıyla yeni projelerini tanıtacak."

Türkiye'nin insani yardımda dünyada 1 numara olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "8.1 milyar dolar harcayabiliyorsak dünya mazlumları için bunu imkanımız olduğu için yapıyoruz. Eskiden de vardı bu duygularımız. Eskiden de Orta Asya'ya elimizi uzatmak isterdik. Ama gücümüz yoktu, yoksa duygularımızda bir değişiklik yoktu" diye konuştu.

Çiftçinin ve tüketicinin hakkını korumak zorunda olduklarını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, doğal afette zarar gören üreticiler ile ilgili hasar tespitlerinin yapıldığını söyledi.

Antalya'da çiftçinin 2 liraya sattığı bir ürünün İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde yüzde 300-400 artışla tüketiciye satıldığını belirten Çavuşoğlu, "Çiftçinin aldığı para düşük, tüketicinin ödediği ücret yüksek. Aradaki yüzde 400 parayı kim kazanıyor? Seralarda alın teriyle çalışan çiftçi kazanacağına rantçılar kazanıyor. Çiftçi kazanacak, malının değerini alacak. Tüketiciler de makul fiyata alacak, aradaki rantçılar ortadan kalkacak" şeklinde konuştu.