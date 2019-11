Bakan Çavuşoğlu: "Terör devleti kurmak isteyenlerin oyununu başlarına devirdik"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'de bir terör devleti kurmak istiyorlardı. Biz büyük bir oyunu bozduk ve o oyunu da onların başına devirdik. Sadece teröristlerin değil o terör devleti kurmak isteyenlerin de başına oyunu devirdik" dedi.

Türk Kızılayı tarafından düzenlenen "Kızılay Dostları Gecesi" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımlarıyla gerçekleşti. Antalya'da düzenlenen gecenin açılış konuşmasını yapan Bakan Çavuşoğlu, Kızılay, AFAD ve TİKA'nın Türkiye'nin gururu olduğunu belirtti. 10 sene önce Afrika'da 12 büyükelçilik varken bu sayının bugün 42'ye çıkarıldığını aktaran Çavuşoğlu, "Bugün Türk Kızılayı, Hilali Ahmer dünyanın her yerinde dalgalanıyor. TİKA'nın bayrağını her yerde görüyoruz, bunlarla mutlu oluyoruz, gurur duyuyoruz. Her ülke güçlü olmaya çalışır, biz de Türkiye'yi milletçe güçlü yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bugün sahada da masada da güçlü olmak zorundasınız. Masada güçlü değilseniz sahadaki kazanımlarınızı kaybedebilirsiniz. Yeri geldiği zaman Barış Pınarı Harekatında olduğu gibi ülkemizin menfaati için gücümüzü göstermeliyiz. Bazen diplomasi ile aylarca uğraştığınız meseleyi çözemeyebiliyorsunuz ama sahadaki güçlü duruşumuzla tekrar diplomasiye dönerek Amerika ve Rusya ile vardığımız mutabakatta olduğu gibi istediğinizi elde edebiliyorsunuz. Sert güç dediğimiz o gücü gösterebiliriz ama kalıcı olan yumuşak güçtür" şeklinde konuştu.

"Çatışmaların yüzde 60'ı bizim coğrafyamızda"

İnsani yardımın kalkınma yardımı olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Dış politikamızı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesi doğrultusunda sahada ve masada güçlü Türkiye, güçlü diploması diye yönlendiriyoruz. Bunu tamamlayıcı şekilde girişimci ve insani politika diyoruz. Girişimci olmak zorundayız çünkü dünyada çok sayıda sorun var, uluslararası sistem yetersiz ve bu çatışmaların yüzde 60'ı da bizim coğrafyamızda. Dünyanın her yerinde var olmak zorundayız. Ama insanı politikada başarısızsak girişimciliğinde bir anlamı olmaz. Girişimci ve insani dış politikamızı uygularken Dışişleri Bakanlığı olarak yalnız değiliz. Bizim en büyük ortağımız Türk Kızılayıdır. Nerede bir afet varsa oraya bizden de önce varıyor. TİKA'nın bugün sadece Afrika'da 23 bölgesel ofisi var, tüm dünyada kalkınma yardımlarını inşa ediyor. Macaristan bizimle Afrika'da birlikte çalışma önerisinde bulundu. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığımız da dinimiz İslam'ı birinci elden doğru bir şekilde sadece vatandaşlarımıza değil diğer ülkelerde yaşayan Müslümanlara da öğretiyor" diye konuştu.

"Büyük bir oyunu bozduk"

Çavuşoğlu Barış Pınarı Harekatında Türk Kızılay'ın harekete geçerek yaklaşık 30 bin kişiye ulaşarak 16 hekim ile birlikte sadece Tel Abyad'da günde 500 kişiye sağlık hizmeti verdiğini aktardı.

Suriye'de bir terör devleti kurmak istenildiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Biz büyük bir oyunu bozduk. Ve o oyunu da onların başına devirdik. Sadece teröristlerin değil o terör devleti kurmak isteyenlerin de başına oyunu devirdik. Dönecek insanlara da elimizden gelen desteği vereceğiz" diye belirtti.

Düzenlenen gecede Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Türk Kızılayı Antalya Şube Başkanı Esra Özkoç da yer aldı. Başkan Kınık, Antalya'da Yaşlı Bakım Merkezinin faaliyete geçeceğini müjdeledi. Konuşmaların ardından geceye katılan davetliler Hilali Ahmer satın alarak Türk Kızılay'a katkıda bulundular. Bakan Çavuşoğlu da evine ve ofisine götürmek üzere Hilali Ahmer alacağını söyledi.

Gecede ayrıca Barış Pınarı Harekatın kapsamında bölgeye yardım tırı göndererek Türk Kızılayına katkıda bulunanlara plaket takdim edildi.