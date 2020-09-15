Bakan Ersoy: “Muhittin Böcek için şu anda çok riskli bir durum yok”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret etti. Başkan Böcek'in sağlık durumu hakkında bilgi alan Bakan Ersoy, “Başkanın sağlık durumu bir önceki haftaya göre daha iyi. Başkanımızın hızlı bir şekilde toparlayacağını umuyoruz. Şu anda çok riskli bir durum yok. İnşallah hızla toparlayacak” dedi.

Muhittin Böcek'in son yapılan korona virüs testleri negatif çıkarken, sağlık durumu da her geçen gün daha iyiye gidiyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da 14 Eylül Pazartesi akşam 21.00 sıralarında Başkan Böcek'in tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer ve Başkan Böcek'in oğlu Gökhan Böcek tarafından karşılanan Bakan Ersoy, hastane yetkililerinden Başkan Böcek'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Ersoy hastane çıkışı yaptığı açıklamada, “Başkanın sağlık durumu bir önceki haftaya göre daha iyi. Başkanımızın hızlı bir şekilde toparlayacağını umuyoruz. Şu anda çok riskli bir durum yok. İnşallah hızla toparlayacak” dedi.