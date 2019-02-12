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Balık tutmaya gittiği derede boğuldu

Antalya’nın Manavgat ilçesi Ilıca Deresi’nde balık tutan adam dengesini kaybedip düştüğü suda boğuldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Ilıca Deresi'nde balık tutan adam dengesini kaybedip düştüğü suda boğuldu.


Edinilen bilgiye göre, Serik ilçesinden oğluyla birlikte Manavgat'a gelerek Ilıca-Evrenseki sınırında bulunan Ilıca Deresinde balık tutan Abdurrahman Kumru (69), bir anda dengesini kaybederek suya düştü. Oğlu ve balık tutan diğer vatandaşların dereden çıkardığı Kumru, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine sevk edildi. Kumru, yapılman tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Tansiyon hastası olduğu öğrenilen ve tansiyonunun yükselmesi sonucu dereye düştüğü tahmin edilen Kumru'nun cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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