Başkan Böcek: "Atamızı özlemle anıyoruz"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Milli Mücadelemizin Lideri, Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 81. yılında büyük bir özlem, şükran ve minnetle anıyoruz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Tüm yaşamını milletine adayan Atatürk'ün, hayatı boyunca birçok askeri ve siyasi başarıya imza atarak dünyanın takdirini kazanmış büyük bir lider olduğunu ifade eden Böcek, mesajında şu ifadelere ye verdi:

"İleriyi görme, isabetli karar verme, cesaret, irade, azim, kararlılık ve güçlü sorumluluk anlayışıyla Türk Ulusuna önderlik eden ve Milli Mücadele'yi başlatan Atatürk; “Ya istiklal, ya ölüm” diyerek ulusumuzun kaderini değiştirmiştir. Az zamanda çok ve büyük işler yapan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, izi silinemeyecek birçok başarıya imza atarak en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Büyük önder, yalnızca milli ve bağımsız bir devlet kurmakla kalmamış, Türk Ulusunu çağdaş medeniyetler düzeyine taşımada her alanda öncülük etmiştir. Ölümüyle yalnızca Türk Ulusunu değil, dünyayı da yasa boğan bir lider olan Atatürk'e özlemimiz her geçen gün artarken, O'nun ideallerini gerçekleştirme, devrimlerini koruma konusundaki kararlılığımız sürecektir. Atatürk'ün “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” sözünde olduğu gibi bugün bizlere düşen en büyük görev, Cumhuriyetin değerlerini her koşulda korumak ve milletimizin çağdaş dünyada saygın bir yer edinebilmesi için, yorulmaksızın gayret etmektir. Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne yönelen tehditlerin arttığı bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde herkes bilmelidir ki demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nin ilkelerinden ve bağımsızlığımızdan dün olduğu gibi bugün de, yarın da ödün vermemiz asla mümkün değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe hiç durmadan yürüyerek bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti sonsuza kadar korumak ve yüceltmek en büyük görevimizdir. Eserleri ve fikirlerinin takipçisi olarak Cumhuriyetin ve tüm devrimlerinin yılmaz bekçileri olmayı sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve gazilerimiz minnet ve şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz."