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Başkan İrban: “Planlı ve çok çalışmak gerekiyor”

Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Korkuteli Belediyesi Kick Boks Takımı sporcularını ağırladı.


Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban'ı Kick Boks Milli Takım ve Korkuteli Belediyesi Kick Boks Takım Antrenörü Şükrü Haksız, Korkuteli Belediyespor Kulüp Başkanı Muammer Yavuz, sporcular ve yöneticiler ziyaret etti. 14-20 Ocak 2019 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'na katılmadan önce Başkan İrban'ı ziyaret ettiklerini ifade eden Şükrü Haksız, “Başkanımız her zaman bizim yanımızda ve gerekli desteği veriyor. Turnuvaya katılmadan önce kendisini ziyaret etmek istedik” dedi.


Belediye Başkanı İrban, “Başarmak ve zirvede kalmak için planlı ve çok çalışmak gerekiyor. Sizlerin daha fazla başarı elde edeceğinizden hiç şüphe duymuyorum. Biz her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Başarıyı ödüllendirmek için ne gerekiyorsa yaparız. Önümüzdeki Pazartesi günü Antalya'da yapılacak olan Türkiye şampiyonasının ilk ayağında çetin bir mücadele vereceksiniz. Hepinize ayrı ayrı başarılar diliyorum” dedi.

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