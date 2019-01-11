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Başkan Uysal, görme engellilerle buluştu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, görme engelli dernekleriyle kahvaltıda buluştu.


Belediye Başkanı Ümit Uysal, 7 - 14 Ocak Beyaz Baston Körler Haftası dolayısıyla Engeliz Kafe'de, Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği ve Altı Nokta Körler Derneği Antalya şubeleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıda Adalya Vakfı yöneticilerinin yanı sıra dernek başkanları Kamil Çam ve Cemalettin Çakar'ın da yer aldı.


Başkan Uysal, bir şehirdeki ihtiyaç önceliklerinin toplumun, milletin önceliklerine göre tasnif edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Kentlerini gelişmişlik düzeyinin devasa, cam binalarla ölçülmediğini belirten Başkan Uysal, gelişmiş kentlerin insanlık değerlerinin yüksek olduğu kentler olduğunu söyledi. Başkan Uysal, “Gelişmiş kentler, bütün insanların hayata ortak olduğu kentler. Engelli insanların hayatlarının günbegün normalleştirilmeye çalışıldığı kentler. Bütün insanların bütün sorunları paylaştığı, birbirinin sorunlara sırtını dönmediği kentlerdir. İşte biz Muratpaşa'mızda Türkiye'ye örnek olmasını, yayılmasını istediğimiz bir özel durumu, bir özel kamu duruşunun yaşatmaya çalışıyoruz. Asfalt, yol kaldırım ne varsa hepsi bütün insanlar için yapılmalı. Diyoruz ki, ‘Bunlar önemli ama sosyal hizmetler de bir o kadar önemli. Hak eşitliği, engelli bireylerin hayata dahil edilmesi, bütün insanların komşulaşması, bütün özel günleri birlikte paylaşması, idrak etmesi ve bir kimlikte, bir şehirde buluşması bir o kadar önemli.”


Başkan Uysal, konuşmasının ardından 250 dernek üyesine beyaz baston hediye etti.

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