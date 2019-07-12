Başlama vuruşu Başkan Semih Esen'den

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Gürsu Mahalle Muhtarlığı Sokak Futbol Turnuvası'nın başlama vuruşunu yaptı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Gürsu Mahalle Muhtarı Özlem Saday öncülüğünde, Konyaaltı Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştirilen Gürsu Mahalle Muhtarlığı Sokak Futbol Turnuvasının açılışına katıldı. Turnuvayı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski milletvekili Feridun Baloğlu, Gürsu Mahalle Muhtarı Özlem Saday, Altınkum Mahalle Muhtarı Eyüp Karakaya ve aileler ilgiyle takip etti.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, turnuvaya katılan takımların oyuncularını tebrik ederek, başarılar diledi. Başkan Esen, turnuvanın başlama vuruşunu yaparak, ailelerle birlikte ilk maçı izledi. Başkan Semih Esen, çocuklarımızı spora teşvik eden ve başarılı birer birey olmaları için yol gösteren her çalışmayı desteklediklerini söyledi.

Turnuvanın ilk maçında genç sporcuların mücadeleleri izleyenlerden alkış aldı. 12-17 yaş grubu arasında gerçekleştirilen turnuvaya 8 takım katıldı. Eleme usulü ile yapılan turnuva iki gün sürecek.