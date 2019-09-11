Batı Karadeniz Acentaları Batı Antalya'da

Aralarında Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak, Bolu ve Düzce'den gelen acentaların yer aldığı Batı Karadeniz Bölge Temsil Kurulu üyesi 32 acenta, Antalya'ya çıkartma yaptı.

TÜRSAB üyesi 32 acenta dört günlük ziyaretlerinin ilk gününde Batı Antalya'yı gezdi. Konuk heyet ziyaretlerinde sırası ile Kemer Merkez, Yörük Parkı, Olympos Teleferik ile 2365 mt, Phaselis Antik Kenti ve Ulupınar ‘ı gezdi. Konuk heyet KEMİAD ( Kemer Turizmci ve İş Adamları Derneği ) davetlisi olarak Yörük Parkı'nda kahve içti.

Rıza Perçin'in ev sahipliğinde gerçekleşti

TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin'in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyaretler sabah kahvaltısı ile başladı. Kemer Marina'da verilen kahvaltıya Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile birlikte TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi M.Nezih Hacıalioğlu, TÜRSAB Batı Karadeniz Bölge Başkanı Ercan Güner, Batı Karadeniz Acentaları ile Kemerdeki acentalar katıldı.

Başkan Topaloğlu: TÜRSAB'ın bu organizasyonunu çok olumlu buluyorum

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu Batı Karadeniz acentalarını Kemer'de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek,” TÜRSAB'ın bu organizasyonunu çok olumlu buluyorum. Bölgemiz için oldukça değerli. Kemerimiz tarihi turistik ve doğal güzellikleri görülmeye değer çok özel bir bölge. İnanıyorum ki, konuk acentalarımız bölgemizde gezdikçe ve bu güzellikleri gördükçe buraya bölgelerinden misafir göndereceklerdir. Bizde konuk edeceğimiz bu misafirlerimizi ağırlamaktan çok memnun olacağız” dedi.

Rıza Perçin: Konuk acentacı dostlara bölgemizi tanıtıyoruz

TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin de yaptığı açıklamada, Batı Antalya'yı tanıtmanın mutluluğunu yaşadıklarını söylerken” Karadeniz'den çok değerli acentacı meslektaşlarımızı burada ağırlıyoruz. Birbirimizle kaynaşıyoruz ve konuk acentacı dostlara bölgemizi tanıtıyoruz. Bu arada sayın Belediye Başkanımız da bizlere bu gezide çok yardımcı oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bölgemiz ve turizm adına çalışmalarımız sürecek ve bu konularda desteğimiz devam edecek” dedi.

TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin kahvaltı sonrası Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'na bir teşekkür plaketi verirken, konuk heyet adına TÜRSAB Batı Karadeniz Bölge Başkanı Ercan Güner de Başkan Topaloğlu'na Düzce Yemekleri adında bir kitap ile bölgelerine has yöresel ürünler paketi taktim etti. Başkan Topaloğlu'da Kemer fotoğrafının yer aldığı bir tabloyu da konuk heyete hediye etti.

Antalya'ya inceleme gezisi

TÜRSAB Batı Karadeniz Bölge Başkanı Ercan Güner de yaptığı açıklamasında “Bölgemizde bulunan Kültür turu operasyonu yapan acentalarımız ile Antalya'ya bir inceleme gezisi düzenledik. 32 acentamız ile buradayız. Antalya Türkiye'nin önemli Turizm bölgelerinden bir tanesi. Zaman zaman gelip burada çeşitli operasyonlar yapıyoruz ancak bölgeyi daha yakından tanımak ve yoğun sezon haricinde özellikle kış aylarında bölgede yapılabilecek alternatif tur organizasyonları için buradayız. Acentalarımız ile döndükten sonra burada yaptığımız görüşmeler sonrasında ikili işbirliğimizi sürdürmeyi planlıyoruz. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde bizlere yakın ilgisini gösteren ve gereken desteği veren TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanımız sayın Rıza Perçin'e ve Kemer Belediye Başkanımız sayın Necati Topaolğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.