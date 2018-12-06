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Beşiktaş, Alanya'ya geldi

Spor Toto Süper Lig’in 15.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, Gazipaşa Alanya Havalimanı'na iniş yaptı.


Siyah-beyazlı ekibi taşıyan ve Atatürk Havalimanı'ndan kalkan uçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gazipaşa Alanya Havalimanı'na ilk denemesinde inemedi. İlk iniş denemesinde pas geçen uçak, ikinci denemesinde piste ulaştı. Uçaktan inen siyah-beyazlı kafile otobüsle Alanya'da konaklayacağı otele hareket etti.


Terminal önünde takımlarını bekleyen taraftarlar, apron çıkışında futbolcularla fotoğraf çektirdi.

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